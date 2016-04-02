تمساح يقتل سائحاً روسياً في إندونيسيا

قتل سائح روسي كان يمارس الغوص بقناع في موقع شهير في شرق إندونيسيا في هجوم تمساح، على ما قال مصدر رسمي، السبت.

وكان سيرغي ليخفار (37 عاما) اختفى الأسبوع الماضي بعدما كان يغوص بمفرده قرب جزيرة معزولة بعض الشيء في ارخبيل رجا امبات. وقد عثر على جثته الثلاثاء، على ما أوضح مسؤول فرق الإغاثة في المنطقة براسيتيو بوديارتو.

وأوضح "نعتقد أنه وقع ضحية تمساح نظرا إلى الجروح البليغة التي أصيب بها وإلى فقدان أجزاء من جسمه"، موضحا أن المسعفين رصدوا تمساحا كبيرا يحوم حول الجثة.

وغالبا ما تحصل حوادث من هذا النوع في اندونيسيا، لكن من النادر أن تطال سياحا أجانب.