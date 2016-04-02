صور لن تستطيع مقاومتها.. رباط وثيق يجمع بين رضيع وكلبة

يبدو من الوهلة الأولى أن هناك رباطا وثيقا وصداقة عميقة جمعت بين هذا الرضيع والكلبة "نورا" التي تعيش مع أسرته الكندية منذ فترة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت الأم إليزابيث سبينس عدة صور تأسر القلوب جمعت بين رضيعها والكلبة أثناء النوم، وقامت بنشرها على "أنستغرام"، لتحصل على آلاف الإعجابات.

ونقلت الصحيفة عن الأم إليزابيث قولها إنها في كثير من الأحيان، لا تستطيع إتمام مهام المنزل حيث تكون منشغلة كلية بالتقاط الصور لطفلها وهو يغط في نوم عميق مع كلبته.

وتقول إليزابيث: "في كثير من الأحيان لا أستطيع مقاومة الجلوس أمام طفلي وهو نائم ويحتضن نورا... رغم معرفتي بأن هناك أطنانا من الملابس المتسخة التي يجب أن أتعامل معها..."، مضيفة أنها لا تملّ من النظر إليهما وملاحظة الاتصال العميق الذي حدث بينهما.

وأشارت الأم إلى أن الكلبة "نورا" تعيش مع الأسرة منذ 7 سنوات.