لمحبي الخدع البصرية.. كم نمراً ترى في هذه الصورة؟

انتشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، ضمن الصور الشهيرة الخاصة بالخدع البصرية، ولاقت الآلاف من التعليقات والإعجابات.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الصورة التي يظهر بها عدد من الحيوانات حملت سؤالاً للمشاهد وهو: كم عدد النمور التي تراها في الصورة؟

ولأول وهلة يظهر واضحاً في الصورة نمران كبيران وآخران صغيران، إلا أنه مع التدقيق والتمحيص في الصورة، يظهر للمشاهد عدد أكبر من النمور في الصورة التي تبرز جزءاً من الغابة.

فالصورة تحمل حوالي 12 وجهاً لنمور أخرى مختبئة بين فروع الأشجار في الغابة، إضافة إلى النمور الأربعة الظاهرة بوضوح في الصورة، إذاً فالمجموع هو 16 نمراً، فهل تراهم؟