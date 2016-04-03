اخترق وزارة الدفاع الأميركية.. واحصل على جائزة

رصدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار لأي قرصان كمبيوتر يجد في نفسه القدرة على إيجاد ثغرة في أنظمة الأمن بالوزارة.

والمشروع الرائد المعنون بـ "اخترق البنتاغون" سوف يبدأ في 18 أبريل وينتهي 12 مايو. وسوف يوفر المشروع للقراصنة وسيلة قانونية لاكتشاف ثغرات والحصول على جوائز مالية، نقلا عن موقع قناة "CNBC".

وعلى القراصنة الراغبين في المشاركة التسجيل، والالتزام بمعايير صارمة، ومنها أن يكون للقرصان رقم أمن قومي، وأن يكون مسموحا للقرصان العمل في أميركا، كما يجب أن يقبل القرصان بفصح لسجله الجنائي قبل الحصول على الجائزة المفترضة.

والهدف من المشروع وضع أنظمة الأمان في البنتاغون تحت الاختبار بطريقة مبتكرة ومسؤولة في الوقت ذاته، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، في مؤتمر صحافي.

وقال الوزير إنه يشجع القراصنة الذين يرغبون بدعم أنظمة الدفاع الإلكتروني في البنتاغون على المشاركة في المسابقة وتقديم أفضل ما لديهم.