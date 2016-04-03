الملكة رانيا تطلع على مخططات أسبوع عمان للتصميم

شاهدت الملكة رانيا العبدالله اليوم في جاليري رأس العين المخطط الخاص بأسبوع عمان للتصميم الذي أطلقته ليكون منصة لتعزيز قطاع التصميم في الأردن والانطلاق به نحو التقدير الدولي وليصبح حدثاً سنوياً يحتفي بالمواهب والتجارب الوطنية والعربية.

واستمعت الملكة رانيا إلى شرح قدمه فريق إدارة وتصميم وتخطيط الأسبوع، وتحدثت كل من عبير صيقلي ورنا بيروتي عن فعاليات الأسبوع التي ستبدأ في عمان للمرة الأولى في سبتمبر القادم بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.

وقالت رنا بيروتي إن اختيار منطقة وسط عمان جاء لما لها من مميزات تجمع بين التراث والحداثة ولحاجتها إلى أفكار إبداعية تسهم في تفعيل استخدامات المكان والمساحات التي تشملها بدءاً من جاليري رأس العين مرورا بمبنى وساحات أمانة عمان ومتحف الأردن والأسواق التجارية القديمة وصولا إلى مجمع رغدان السياحي.

وقالت عبير صيقلي إن الأسبوع جاء بتوجيهات الملكة رانيا ليحفز المساحة الإبداعية لدى العاملين والمهتمين بالتصميم في مختلف مجالاته المتداخلة بمناحي الحياة والمنسجمة مع الأفراد والمكان ضمن سلسلة من الأنشطة والمتحدثين وورش العمل التفاعلية التي سيشهدها الأسبوع وتهدف الى الخروج بأفكار يمكن الاستثمار فيها لتخدم المكان وقاطنيه وزواره.

والتقت الملكة رانيا بحضور أمين عمان عقل بلتاجي مجموعة من المهندسين المعماريين حديثي التخرج المشاركين بالتصميم الحضري لمكان الأسبوع، مستمعة منهم إلى شرح حول الأفكار والتصميم المقترح لمخطط المكان وكيف تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الأماكن الموجودة في مساحة المكان وتوظيف أبعادها التاريخية والتراثية وحركة الأفراد.

كما قدم المهندسون عرضاً لدراسة ميدانية تم إجراؤها بخصوص احتياجات التخطيط الحضري للمنطقة التي سيقام عليها الأسبوع.

وقدم المهندس المعماري سهل الحياري شرحاً موجزاً عن التصميمات الداخلية التي سيتم تنفيذها في صالة جاليري رأس العين وكيف سيتم توظيف المكان ليعكس مختلف الفعاليات التي سيتضمنها الأسبوع من العمارة والأثاث والحرف اليدوية والتصميم الغرافيكي والرقمي.

بعد ذلك تجولت الملكة رانيا في جزء من المنطقة المخصصة لإقامة الأسبوع الممتد من مبنى الأمانة وحتى الساحة الخارجية لمتحف الأردن مستمعة إلى شرح عن الفعاليات التي سيتم عرضها في المنطقة.

وفي السنة الأولى لتنظيمه سيشهد الأسبوع عرضا للأفكار المحلية والعربية، وسيقدم برنامجاً من الفعاليات وورش العمل والمحاضرين الدوليين والمعارض التي تتضمن العديد من المناقشات وفرص الأعمال والتواصل.

كما سيعرض الأسبوع أعمالاً أصلية وفي أعلى مستويات الجودة لمصممين مختارين في جميع مجالات التصميم المتاحة.

