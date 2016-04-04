شاهد كيف ردت مراسلة فلسطينية على مستوطن مستفزّ

راج أخيرا فيديو لمراسلة فلسطينية لقنت مستوطنا يهوديا درسا على الهواء، بعد مضايقته لها أثناء تغطيتها الإخبارية لمسيرة فلسطينية بقرية النبي صالح في مدينة رام الله.

ويظهر التسجيل محاولة أحد المستوطنين الإسرائيليين - في موقف استفزازي - إسكات مراسلة قناة "رؤية نيوز" نيبال فرسخ أثناء وقوفها أمام الكاميرات، مرددا "تحيا إسرائيل".

لكنها ردت عليه بقولها على الهواء إن "قذارة المستوطنين ستخرج من الأرض الفلسطينية، وحتما سنلقى نور الحرية".

ومضت المراسلة قائلة: "مهما حاول المحتل أن يخفي معالم هذه الأرض ويخفي الحقائق، فإن على العالم أن يعلم أن الصراع هنا صراع على الأرض، صراع وجودي بين سارق الأرض وبين صاحبها الذي يدافع عن حقه فيها".

ولفتت نيبال فرسخ إلى أنه "قد تطول سنوات الاحتلال، ولكن الفلسطينيين يعلمون أن الأرض حتما ستعود لهم".