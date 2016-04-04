شاهد DNA.. لبنان و"كذبة نيسان"

تناول الإعلامي نديم قطيش خلال حلقة الاثنين من برنامجه DNA آثار الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، الذي يعتبر فيه الرسام أن دولة لبنان هي كذبة "نيسان"، واستغل الإعلام الممانع هذه القصة وتضخيمها بوصفها "قضية لبنان الكبرى".

وعلق قطيش على استغلال الإعلام الموالي لحزب الله الكاريكاتير باعتبار أن استهداف الدولة يبدأ بالجيش ثم العلم.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.