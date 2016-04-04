صور نادرة لفنانين وسياسيين مصريين ينشر بعضها لأول مرة

صور نادرة تروي وتحكي حكايات وفصول من تاريخ مصر أبطالها سياسيون وفنانون وصحافيون ومفكرون أثروا الحياة الفنية والسياسية والأدبية في بلادهم.

الصور التي ينشر بعضها لأول مرة تتناول مراحل حياة وتؤرخ لأحداث وتوثق للحظات عاشها هؤلاء النجوم الذين مازالت أعمالهم محفورة في ذاكرة الجماهير ومواقفهم وإنجازاتهم مثار جدل لا ينتهي من التأييد والرفض لكنها في النهاية تروي قصة وتسرد خبرا وتترك خلفها موقفا.

ومن الشخصيات التي تتناولها هذه الصور، الرئيس المصري الراحل أنور السادات وزوجته جيهان اللذان كانا مثار جدل في مصر، وكان المعارضون يرون في إبراز وسائل الإعلام المصرية لأخبار زوجة الرئيس وزياراتها أمرا غير مقبول، بل كانوا يتهمونها بالتدخل في شؤون الحكم واختيار الوزراء، وهو ما تتابع بعد ذلك مع مبارك وزوجته.

أخبار الفنانين ونجوم الكرة كانت تحتل المكانة الأبرز في الصحف المصرية، وهي ومن وسائل جذب القراء، لذا تنافست هذه الصحف في الحصول على أخبار وصور الفنانين والفنانات واللاعبين سواء في حياتهم الخاصة أو العامة، وتلاهم المشاهير من الشخصيات العامة والمفكرين والأدباء والصحافيين، وكانت صورة مثلا لحفل زفاف نجم مثل الكاتب إحسان عبدالقدوس أو اللاعب محمود الخطيب تؤدي لنفاد كافة الكميات المطبوعة بالكامل من الصحيفة أو المجلة التي تنشرها، وتكرر نفس الأمر لصورة الكاتب الراحل أنيس منصور طفلا فقد اختفت معها كل الصحف التي نشرتها بعد ساعات قليلة من نزولها للأسواق، كما حظيت الصورة النادرة لمؤسس ورائد النهضة التعليمية في مصر رفاعة الطهطاوي بشغف لم يسبق له مثيل.

الصور تروي لحظات من تاريخ مصر وفيها ما يغني عن أي كلمات.