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صور نادرة لفنانين وسياسيين مصريين ينشر بعضها لأول مرة

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
أنور السادات يحتفل مع زوجته جيهان بعيد ميلاده على متن طائرة
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صور نادرة تروي وتحكي حكايات وفصول من تاريخ مصر أبطالها سياسيون وفنانون وصحافيون ومفكرون أثروا الحياة الفنية والسياسية والأدبية في بلادهم.

الصور التي ينشر بعضها لأول مرة تتناول مراحل حياة وتؤرخ لأحداث وتوثق للحظات عاشها هؤلاء النجوم الذين مازالت أعمالهم محفورة في ذاكرة الجماهير ومواقفهم وإنجازاتهم مثار جدل لا ينتهي من التأييد والرفض لكنها في النهاية تروي قصة وتسرد خبرا وتترك خلفها موقفا.

ومن الشخصيات التي تتناولها هذه الصور، الرئيس المصري الراحل أنور السادات وزوجته جيهان اللذان كانا مثار جدل في مصر، وكان المعارضون يرون في إبراز وسائل الإعلام المصرية لأخبار زوجة الرئيس وزياراتها أمرا غير مقبول، بل كانوا يتهمونها بالتدخل في شؤون الحكم واختيار الوزراء، وهو ما تتابع بعد ذلك مع مبارك وزوجته.

أخبار الفنانين ونجوم الكرة كانت تحتل المكانة الأبرز في الصحف المصرية، وهي ومن وسائل جذب القراء، لذا تنافست هذه الصحف في الحصول على أخبار وصور الفنانين والفنانات واللاعبين سواء في حياتهم الخاصة أو العامة، وتلاهم المشاهير من الشخصيات العامة والمفكرين والأدباء والصحافيين، وكانت صورة مثلا لحفل زفاف نجم مثل الكاتب إحسان عبدالقدوس أو اللاعب محمود الخطيب تؤدي لنفاد كافة الكميات المطبوعة بالكامل من الصحيفة أو المجلة التي تنشرها، وتكرر نفس الأمر لصورة الكاتب الراحل أنيس منصور طفلا فقد اختفت معها كل الصحف التي نشرتها بعد ساعات قليلة من نزولها للأسواق، كما حظيت الصورة النادرة لمؤسس ورائد النهضة التعليمية في مصر رفاعة الطهطاوي بشغف لم يسبق له مثيل.

الصور تروي لحظات من تاريخ مصر وفيها ما يغني عن أي كلمات.

السادات وابنته السادات وابنته
السادات وحسني مبارك خلال حفل زفاف جمال نجل السادات السادات وحسني مبارك خلال حفل زفاف جمال نجل السادات
جيهان السادات خلال مناقشتها لرسالة الدكتوراة جيهان السادات خلال مناقشتها لرسالة الدكتوراة
زوجة السادات في الطائرة أثناء سفرها للعمرة زوجة السادات في الطائرة أثناء سفرها للعمرة
مصطفي وعلى أمين عملاقا الصحافة المصرية مع جيهان السادات مصطفي وعلى أمين عملاقا الصحافة المصرية مع جيهان السادات
صورة لحفل زفاف الصحافي احسان عبد القدوس صورة لحفل زفاف الصحافي احسان عبد القدوس
شريهان ووالدتها شريهان ووالدتها
صورة أخرى لحفل خطوبة جمال السادات صورة أخرى لحفل خطوبة جمال السادات
شارلوت واصف ملكة جمال مصر عام 1935 شارلوت واصف ملكة جمال مصر عام 1935
رواد سينما مصرية في الاربعينيات رواد سينما مصرية في الاربعينيات
حفل خطوبة جمال السادات على زوجته الأولى دينا عرفان حفل خطوبة جمال السادات على زوجته الأولى دينا عرفان
عبد الحليم حافظ يؤدي العمرة في عام 1976 عبد الحليم حافظ يؤدي العمرة في عام 1976
صورة للزعيم أحمد عرابي واولاده واحفاده صورة للزعيم أحمد عرابي واولاده واحفاده
توحيدة عبد الرحمن أول طبيية في مصر توحيدة عبد الرحمن أول طبيية في مصر
احسان عبد القدوس وانيس منصور وتوفيق الحكيم احسان عبد القدوس وانيس منصور وتوفيق الحكيم
الوجهان الجديدان بوسي وشقيقتها نورا مع سمير غانم وجورج سيدهم الوجهان الجديدان بوسي وشقيقتها نورا مع سمير غانم وجورج سيدهم
انيس منصور مع سعاد حسني وصالح سليم انيس منصور مع سعاد حسني وصالح سليم

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