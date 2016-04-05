شاهد DNA.. الجنرال ميشال عون ترامب

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الثلاثاء من برنامجه DNA أزمة الكاريكاتير الذي نشر بصحيفة "الشرق الأوسط"، والذي تناول الفراغ الرئاسي في لبنان، مشيراً بطريقته الساخرة المعتادة، إلى أن "التيار العوني" هو الفريق الأبرز في لبنان الذي تصدى للكاريكاتير، وتزعم حركة الاستنكار ضد الصحيفة.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.