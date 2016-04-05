في 2018 سيكون بإمكانك المبيت في قصر فرساي

أعلن قصر فرساي الفرنسي الشهير أنه اختار مجموعتي الطاهي الشهير ألان دوكاس ورجل الأعمال ستيفان كوربيت لإقامة فندق فخم في ثلاثة أبنية غير مستخدمة في القصر.

وكتبت إدارة الموقع في بيان أن هذا "المشروع الاستثنائي سيقترح فندقا فخما جدا يضم 20 غرفة تقريبا ومطعما يقدم فن الطبخ الفرنسي الراقي". ومن المفترض أن يرى النور في العام 2018.

وأوضحت المؤسسة العامة لقصر فرساي، المقر السابق لملوك فرنسا، أن "الديكور سيكون كلاسيكيا أنيقا ومستوحى من القرن الثامن عشر".

وقد تنافست حوالي 20 شركة فرنسية وأجنبية للحصول على هذا المشروع.

وقد اختار قصر فرساي في نهاية المطاف مجموعة تضم "لوف اوتيل كوليكشن"، شركة الفنادق التي يملكها ستيفان كوربيت و"الان دوكاس انتروبريز".

ويدير الطاهي الفرنسي الكبير الكثير من المطاعم، من بينها مطعم فندق "بلازا اتينيه" الشهير في باريس ومطعما في فندق "موريس" الباريسي الفخم.

وفي مقابل القيام بأعمال الترميم، التي تقدر كلفتها بأربعة إلى سبعة ملايين يورو والديكور الداخلي (أربعة ملايين)، حصلت المجموعة الفائزة على امتياز لاستثمار الفندق الواقع في قلب أحد أكثر المواقع استقبالا للزوار في فرنسا، لمدة 40 عاما.