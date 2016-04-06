الهند.. فيل يقتل 5 من عائلة واحدة دوساً

قتل فيل 5 أفراد من عائلة واحدة، من بينهم رضيعة في يومها التاسع في بلدة في شمال شرقي الهند، على ما أفاد مسؤول محلي.

وقد داس الفيل فجر الثلاثاء كل أفراد العائلة وهم نيام في كوخ صغير سقفه من القش في غابة بيهالي على بعد 250 كيلومتراً من غواهاتي عاصمة ولاية آسام.

وقتل في الهجوم الوالدان والطفلة الرضيعة وطفلان آخران. وقد نجت منه فقط طفلة في الثالثة أدخلت المستشفى لإصابتها بجروح طفيفة.

وقال رجيف شودارو أحد حراس الغابات "كانت العائلة نائمة عندما هاجم الفيل كوخها".

وأوضح أن الفيل ابتعد على ما يبدو عن قطيعه وهاجم الكوخ قبل أن يترك المكان.

ويفيد خبراء في الحياة البرية أن المواجهات بين الفيلة والبشر تزيد بسبب تقلص المساحات الحرجية.

فخلال الشهر الماضي، زرعت مجموعة من الفيلة الرعب في ولاية بنغال الغربية على مدى ساعات، وتسببت بمقتل خمسة أشخاص قبل أن تتم السيطرة عليها بسهام مخدرة.