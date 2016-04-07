بسفره إلى البحرين قطع جون كيري مليوناً و700 ألف كلم

بسفره الأربعاء إلى البحرين انضم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى نادي الضاربين لأرقام قياسية تاريخية مهمة، فبحسبة بسيطة أجرتها "أسوشييتد برس" يكون السيناتور السابق عن ولاية ماساتشوستس قطع منذ توليه منصبه بفبراير 2013 ما يزيد عن 4 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، ومتوسطها 384 ألفا من الكيلومترات.

في 3 سنوات وشهرين قطع جون كيري، البالغ عمره 73 عاما، أكثر من مليون و705 آلاف كيلومتر بالطائرة، وهو ما لم يسبقه إليه أي وزير أميركي بالتاريخ، ويزيد بمقدار 1000 كيلومتر عما قطعته صاحبة الرقم القياسي قبله، وهي كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية بعهد الرئيس الأسبق جورج بوش.

مئات الساعات وعشرات الأيام بالجو

ضربه للرقم القياسي تحقق بعد سفره الثلاثاء من نيويورك التي حضر فيها مؤتمراً عن الطاقة، إلى ايرلندا التي توقف لبعض الوقت في مطارها لتتزود طائرته بالوقود، بحسب ما تابعت "العربية.نت" رحلته مما بثته الوكالات، ومن المطار الايرلندي طار كيري الى المنامة في ثالث زيارة لوزير خارجية أميركي الى البحرين، والأولى لكيري منذ تسلم منصبه، وفي المنامة سيلتقي اليوم الخميس بنظرائه الخليجيين ضمن التحضيرات المتعلقة بالقمة الخليجية - الأميركية المقررة في 21 الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

كيري الذي تخطى في ديسمبر الماضي مسافات قطعتها امرأة أخرى، كانت في المنصب نفسه زمن الولاية الأولى للرئيس الحالي باراك أوباما، وهي هيلاري كلينتون، لا يزال متخلفا عنها بالذات بعدد الدول التي زارها، فالمرشحة للرئاسة الأميركية حاليا زارت 112 دولة في 4 سنوات، بينما زار هو 81 فقط، لكن أمامه 10 أشهر حتى نهاية ولايته ليتفوق عليها إذا اضطرته الظروف للسفر أكثر، مبتدئا بعد يومين بزيارة مقررة إلى اليابان.

أما بالحساب الزمني، فقد صرف جون كيري 2300 ساعة محلقا بطائرته الحكومية الخاصة بين القارات، وهي وفق حسبة "العربية.نت" تعادل 96 يوما في الجو، من أصل 1100 يوم مرت عليه حتى الآن وزيرا للخارجية، وأمامه أقل من 300 يوم أخرى ليودع المنصب في يناير المقبل ويرتاح من سفر حاول أن يحل فيه مشاكل كثيرة.