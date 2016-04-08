شاهد DNA.. الأسد يستجدي بطاقات سفر

تناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الخميس من برنامج DNA انفصال النظام السوري عن الواقع الذي تعيشه سوريا، حيث زعم فيصل المقداد نائب وزير خارجية النظام أن نظام الأسد غير محاصر دوليا قائلا "لم نشعر للحظة واحدة أننا غير قادرين على التحرك في مختلف الاتجاهات".

وسخر قطيش من تصريحات المقداد الذي أرجع عدم تحرك أعمدة النظام لـ"ترشيد النفقات" وليس لحصار دولي ونبذ المجتمع الدولي للأسد وأركان نظامه.

كما عرض قطيش مقطع فيديو لأحد المنتمين لنظام الأسد يتحدث عن دفع مبالغ كبيرة لاستقدام المدرب العالمي مورينيو لتدريب المنتخب، وكأن البلاد تنعم في أمن وأمان ورغد العيش.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.