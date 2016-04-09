شاهد.. مغنية لدغتها "كوبرا" على المسرح فماتت!

توفيت المغنية الإندونيسية إرما بلو خلال حفل غنائي لها على المسرح، بعدما لدغتها أفعى "كوبرا" كانت تحملها أثناء تأديتها فقرة فنية، لكنها لم تلفظ أنفاسها إلا بعد أداء العرض الفني المعتاد ومغادرة المسرح.

مغنية البوب البالغة من العمر 29 عاماً، استمرت في الغناء على المسرح لمدة 45 دقيقة بعد لدغة الكوبرا

وظهرت المغنية في فيديو نشرته صحيفة "الديلي ميل" ترقص على خشبة مسرح يقع غرب جزيرة جاوة بإندونيسيا عندما وقفت بالخطأ على واحد من الثعابين المستخدمة لتقديم عرضها، حيث كانت أفعى الكوبرا التي فاجأتها بلدغة في فخذها.

وبعد دقائق، انتقل السم لمجرى الدم مسببًا لها قيئا، واستدعى الأمر نقلها إلى المستشفى، وهناك تم الإعلان عن وفاتها.

وتُعرف الممثلة الإندونيسية باستخدام الزواحف خلال عروضها، حيث كان يُعتقد أن أفعى الكوبرا المسماة "ريانتي" التي ظهرت معها، قد تمت إزالة أنيابها قبل العرض.