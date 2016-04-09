شاهد DNA.. "المنار" والتجارة بـ"المقاومة"

تناول الإعلامي نديم قطيش خلال حلقة الجمعة من برنامجه DNA حجب قناة المنار على "نايل سات" ما يمنعها عن معظم الدول العربية إن لم تكن جميعها.

وتساءل قطيش ساخرا "لماذا المنار؟" وعرض مقاطع لإعلام حزب الله يجيب على هذا التساؤل أنها "قناة مقاومة بامتياز"، بينما ذهب آخر إلى أن "إغلاق المنار حماية لإسرائيل من النافذة الوحيدة المفتوحة للتضامن مع الانتفاضة". وعلق قطيش على أن هذه القناة تعتبر قناة مقاومة بقوله "من في باله المنار؟".

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.