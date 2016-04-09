طائرة فلاي دبي.. لهذا السبب تحطمت!

ذكرت لجنة الطيران التابعة لرابطة الدول المستقلة، التي تحقق في حادثة تحطم طائرة الركاب التابعة لـ "فلاي دبي" في جنوب روسيا، في بيان أن الحادثة وقعت في ظروف جوية صعبة للغاية.

وأعلن بيان المحققين أن الطائرة تحطمت بعد تحليقها بطريقة غير ملائمة قبل دقائق من اصطدامها بالأرض ما يشير إلى أن خطأ من جانب الطيار، هو السبب وراء الحادث.

لكن البيان لم يصل إلى حد توجيه اللوم "صراحة" للطيارين، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بالخبرة اللازمة وحصلوا على التدريب الملائم. وأضاف أنه يجري تقييم الظروف في قمرة القيادة وتصرفات الطيارين.

وأشار إلى أن الطاقم قرر إلغاء الهبوط ومواصلة التحليق وحين بدأت الطائرة في الارتفاع توقفت أجهزة التحكم فجأة مما دفع بمقدمتها إلى أسفل.

وأضاف البيان أن هذا إلى جانب الزاوية التي كان عليها ذيل الطائرة أدى إلى انخفاضها بشدة بحيث لم يتمكن الطيارون من السيطرة عليها.