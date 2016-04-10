الأمير وليام وزوجته يلعبان مع أطفال فقراء بالهند

لعب دوق ودوقة كمبردج مباراة كريكيت خيرية مع أطفال فقراء في مدينة مومباي اليوم الأحد، في أول أيام جولة بالهند تستمر أسبوعا وتشمل زيارة لمملكة بوتان المنعزلة الواقعة بجبال الهيمالايا.

وتوجه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون بالطائرة إلى العاصمة المالية للهند والتقوا بأطفال من مؤسسات "ماجيك باص" و"تشايلد لاين" و"دور ستب"، وهي مؤسسات غير حكومية تعمل في رعاية الأطفال.

وقام الأمير وزوجته بجولة في حافلة مكشوفة ولعبا مباراة كريكيت مع فريق من أكاديمية محلية للكريكيت وأطفال من المؤسسات الثلاث.

واستقبلت كيت، التي كانت ترتدي نظارة شمسية وثوبا بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق، عدة تمريرات من أسطورة الكريكيت الهندي ساشين تندولكار الذي شارك أيضا في المباراة.

ومن المقرر أن يحضر دوق ودوقة كمبردج، اللذان يسافران دون طفليهما جورج وتشارلوت، حفلا خيريا مستوحى من أجواء بوليوود مساء اليوم وسط تكهنات بأن كيت ربما ترتدي ساريا هنديا من ابداع مصمم أزياء هندي كبير.

وستأخذهما الجولة أيضا إلى نيودلهي حيث سيتناولان الغداء مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وإلى متنزه للحياة البرية في أسام ثم إلى بوتان.

وتنتهي الجولة مرة ثانية في الهند يوم السبت المقبل في تاج محل الذي زارته الأميرة الراحلة ديانا والدة وليام عام 1992.