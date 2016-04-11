بالصور.. وليام وكيت يحولان حلم عجوز هندي إلى حقيقة

شارك الأمير وليام في تحضير فطيرة دوسا الهندية في بومباي بعدما التقى مع زوجته كايت بأكبر معجب بهما في الهند تحول حلمه حقيقة في الثالثة والتسعين من العمر.

وقد التقى الأمير برجال أعمال ومخترعين في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في غرب الهند قبل أن يحضر هذا الطبق التقليدي بواسطة جهاز مبتكر يعرف بـ "دوساماتيك".

وصرح إيشوار فيغاس مبتكر هذا الجهاز للصحافيين إن "الدوق قال إنه يحلم بآلة كهذه في قصره".

ومساء الأحد، التقى دوق ودوقة كامبريدج ببومان كوهينور الذي يملك أشهر المقاهي الباريسية في بومباي.

ويعرف عن كوهينور البالغ من العمر 93 عاما بأنه أشد المعجبين بالعائلة المالكة البريطانية في الهند. وقد زين مطعمه بصور كبيرة لكيت ووليام.

وكان قد أقر لوكالة فرانس برس بأنه يرغب في لقائهما مهما كلفه الأمر.

وقد تحول حلمه حقيقة بفضل نجاح شريط مصور على الإنترنت يظهر فيه كوهينور حاملا لافتة عليها وسم كتب فيه "وليام وكيت التقيا بي".

وحصد هذا الوسم اهتماما كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات من مستخدمين كثيرين إلى دعم كوهينور في مسعاه لاستضافة الثنائي الملكي في مطعمه.

وغردت أجهزة قصر كينسنغتون على "تويتر" مع نشر صورة للثنائي مع كوهينور أن "صاحبي السمو الملكي تأثرا كثيرا وقاما بدعوته إلى الفندق".

وصعد وليام خلال لقائه برجال الأعمال إلى نسخة عن سيارة سباق، وتحدث مع مسؤولين في شركة "ماهيندرا ريسينغ" التي تصنع مركبات كهربائية على شكل سيارات السباقات.

وقصد وليام وكيت نيودلهي لتكريم ذكرى بطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي.