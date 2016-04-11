شاهد.. صورة نادرة لمحمد بن راشد مع والده في نيويورك

شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه في موقع "تويتر"، صورة له مع والده الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في مبنى "امباير ستيت" في نيويورك يعود تاريخها إلى الستينات، حين كان ذلك البرج الأعلى في العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد تعليقاً على هذه الصورة: "مع والدي في نيويورك خلال الستينات.. في مبنى الإمباير ستيت أعلى ناطحة سحاب عالميا.. وبداية حلم تحول لواقع في دبي".

وتابع: "لدينا برج خليفة الأعلى عالمياً، وأطلقت دبي القابضة وإعمار بالأمس برجا أعلى منه، ولن يزيد الزمن أحلامنا إلا ارتفاعا وشموخا".