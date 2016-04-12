عقوبة غريبة للسائقين المخمورين في تايلاند

أصدرت السلطات العسكرية في تايلاند قرارا بإلزام من يضبطون وهم يقودون في حالة سكر بأن يعملوا لبعض الوقت في مشرحة للموتى، في مسعى إلى تقليص حوادث السير القاتلة، بحسب ما أعلنت الثلاثاء.

وتأمل السلطات أن يؤدي هذا القرار المفاجئ للسائقين إلى جعلهم ينتبهون إلى مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، في بلد يسجل واحدا من أعلى معدلات الحوادث القاتلة في العالم.

وقال نونتاجيت نتبوكانا، المسؤول في وزارة العدل، إن الحكومة ترغب من خلال هذا القرار بجعل الذين يقودون وهم سكارى يرون في المشرحة ماذا يعني التعرض لحادث سير قاتل.

ويأتي هذا القرار قبيل الاحتفالات برأس السنة التايلاندية وعيد المياه التي تبدأ الأربعاء.

ويقضي في تايلاند مئات الأشخاص في هذه الاحتفالات بسبب حوادث السير، وكذلك في أعياد رأس السنة الميلادية، أما عدد قتلى حوادث السير سنويا فيرتفع إلى 24 ألفا، بحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية نشرت العام 2015.

وغالبا ما تكون الكحول هي السبب في حوادث السير.