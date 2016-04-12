فيديو.. الشرطة تطارد امرأة سرقت خاتماً من متوفاة

تبحث الشرطة في غرب ولاية تكساس الأميركية عن امرأة رصدتها كاميرات المراقبة في دار للجنائز في مدينة أوديسا وهي تسرق خاتما من جثة امرأة متوفاة وهي موضوعة في نعش مكشوف.

وفي الفيديو الذي نشر على صفحة إدارة شرطة أوديسا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوم الاثنين، شوهدت المرأة يوم الجمعة وهي تقف وحيدة أمام جثة المتوفاة (88 عاما) لمدة دقيقة تقريبا، وقامت فيما يبدو بالضغط على إحدى أصابع المتوفاة لتنتزع خاتما.

وقالت الشرطة إن المرأة، بعد أن انتزعت الخاتم، سارعت للهروب في سيارة.

وأبلغت ابنة المتوفاة، التي كان مقررا أن يتم تشييعها أمس الاثنين، صحيفة "أوديسا أميركان" أن العائلة لا تعرف من المشتبه بها.