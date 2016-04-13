أميركا.. "هل هذا العبد يستحقها؟"

نفذت سلطات ولاية جورجيا حكم الإعدام، الثلاثاء، في حق رجل أسود قتل امرأة بيضاء سنة 1996، بالرغم من جهود المدافعين عنه الذين نددوا بمحاكمة طغى عليها الطابع العنصري.

وحاولت منظمة العفو الدولية تعليق حكم الإعدام، مذكرة بأن أحد أعضاء لجنة هيئة المحلفين أقر بعد 8 سنوات من إصدار حكم الإعدام بأنه صوت على تنفيذ العقوبة القصوى لأن "هذا العبد يستحقها".

وأعدم كينيث فالتس، المسجون منذ حوالي 20 عاما، عند الساعة 23.37 بتوقيت غرينيتش، على ما كشف ناطق باسم إدارة السجون المحلية.

وقبيل ساعات من إعدامه، رفضت المحكمة العليا في واشنطن طعنا أخيرا تقدم به المحكوم عليه، كما سبق أن فعلت، يوم الاثنين، لجنة العفو والإفراج المشروط في ولاية جورجيا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

وأدين فالتس، المولود سنة 1968، بتهمة قتل كاثي باوندز (19 عاما) بخمس طلقات نارية في الرأس في 30 يناير 1996.

وأكد محامو فالتس من جهتهم أن المحكوم عليه يتمتع بمستوى ذكاء طفل وهو لا يدرك عواقب ما يفعله.