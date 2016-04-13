لمحبي المغامرة.. رحلات تنعدم فيها الجاذبية

تعتزم شركة طيران وفضاء سويسرية تنظيم رحلات تنعدم فيها الجاذبية الأرضية تماما هذا العام في طائرة تعرض عشاق المغامرة وأقوياء القلوب لنوبات متكررة من انعدام الوزن.

وقالت شركة سويس سبيس سيستمز (إس3) السويسرية الثلاثاء إنها اشترت طائرة ايرباص ايه340-300 وستحمل 70 راكبا في رحلة مدتها 90 دقيقة تقول إنها الأولى في العالم تتضمن 15 دورة كل واحدة منها تجعل المسافر يشعر بانعدام الوزن لمدة تتراوح بين 20 و25 ثانية مع وصول الطائرة إلى ذروة المنحنى في مسارها.

وقال باسكال جوسي المدير التنفيذي لإس3 "رؤيتنا النهائية هي إضفاء طابع ديمقراطي على فرص الوصول إلى الفضاء من خلال استخدام برنامج إطلاق متعدد الاستخدام...انعدام الجاذبية الأرضية على طائرتنا الايرباص ستوفر للجميع فرصة لأن يكون رائد فضاء يوما" .

ويصل متوسط الأسعار إلى 2700 فرنك سويسري (2826 دولارا) مقابل الحصول على مقعد في "منطقة الحفل" وبها 40 راكبا و65 ألف فرنك سويسري لغرفة كبار الزوار التي تسع 12 راكبا.

وقالت الشركة إن الطائرة ستكون أيضا منصة للقيام بتجارب عالية الدقة عن انعدام الوزن.