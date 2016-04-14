رحلت لكنها لم ترحل.. زها حديد في إيطاليا

أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية المعرض الدولي للأثاث صالون ديل موبيل 2016 بنسخته الـ 55، و كرّم المعرض الراحلة زها حديد من خلال عرض آخر أعمالها.

حيث احتفى معرض الأثاث الدولي وهو الحدث الأهم في إيطاليا، بذكرى أعمال عبقرية التصميم زها حديد.

هذا الحدث السنوي الذي يقام في مدينة ميلانو تحت مسمى "صالون ديل موبيل" انطلق هذا العام ولكن جاءت انطلاقته مختلفة عن باقي الأعوام.

ميزها وجود "زها حديد" التي رحلت ولكن لم ترحل أعمالها، التي أذهلت عقول الهندسة في المعرض الذي لم ينس القائمون عليه تكريمها من خلال طرح آخر مجموعة من الأعمال التي صممتها زها خصيصا لهذا الحدث.

وتزين معرض صالون ديل موبيل في نسخته الخامسة والخمسين بقطع "زها حديد" المتفردة بأشكالها، والتي أعطت انطباعا عن شخصية زها المتميزة.

فكل قطعة تحتوي في مجملها قصة مسيرتها التي أثبتت حتى بعد رحليها أنها أصبحت سيرة عالمية يحتفي بها عمالقة التصميم في العالم.

تصاميم من رخام تعبر عن مهارات استثنائية استخدم فيها أسلوب معاصر مشبع بالفخامة.

ستة أيام هي المدة التي سيحظى فيها زوار المعرض المتوقع أن يزيد عددهم عن 300 ألف شخص القادمين من 160 دولة.

بفرصة تذوق أصالة قطع "زها حديد" الفنية، والتي ستتألق بين أشهر آلاف الماركات في العالم لتثبت بقاء بصمتها في عالم الابتكار الهندسي.