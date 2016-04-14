9 أسرار لا يعرفها إلا السيدات الناجحات

يمثل نجاح المرأة في عملها وحياتها الأسرية تحدياً كبيراً قد يفشل فيه العديد من السيدات، ولذا عكفت خبيرة الإدارة لورا فاندركام على دراسة يوميات 133 سيدة من الناجحات عملياً وأسرياً.

فاندركام قامت بتحليل تفاصيل 1001 يوم من حياة تلك السيدات واللواتي يتقاضين 100 ألف دولار سنويا، ولديهم على الأقل طفل واحد وينعمن بحياة أسرية ناجحة.

وكشفت فاندركام، في كتابها "أعلم كيف حققن ذلك"، عن 9 أسرار مشتركة توافرت في قصص نجاح تلك السيدات على الصعيدين الأسري والمهني، حسب ما نقله موقع "تايم موتو".

وفيما يلي الأسرار التسعة والتي اعتبرتها فاندركام السبب في نجاح تلك السيدات:

التخطيط المسبق لأسبوع العمل

تبيّن أن معظم السيدات الناجحات محل دراسة فاندركام، قمن بالتخطيط للمستقبل وترتيب الأولويات لاستقبال أسبوع منظّم تحسباً لأي مفاجآت أسرية.

المرونة في أداء العمل

السيدات الناجحات لا يقصرن ساعات العمل من التاسعة إلى الخامسة بل يقسمن ساعات العمل نهارا وليلاً، فعلى سبيل المثال قد يلجأ بعضهن إلى الانسحاب من العمل صباحاً لقضاء مهمة أسرية ما، لكنهن يقومن بتعويض تلك الساعات عملاً من المنزل بعد نوم أبنائهن، وبذلك يكن قد أنجزن جميع مهامهن بنجاح دون تقصير.

العمل على أساس أسبوعي وليس يوميا

خلصت فاندركام إلى أن السيدات الناجحات يتعاملن مع العمل والحياة الأسرية على أساس أسبوعي وليس يوميا، فعلى سبيل المثال إذا قضت المرأة العاملة يومين كاملين في رحلة عمل تكون في المقابل قد خططت مسبقاً لقضاء وقت مناسب مع أطفالها خلال نفس الأسبوع حتى يتحقق التوازن المطلوب.

التخطيط للمستقبل

الحرص على إيجاد وقت واستثماره في العلاقات وبناء المهارات والترويج لعمل جديد أمر غاية في الأهمية من وجهة نظر فاندركام المبنية على الدراسة.

كوني خلاقة ومؤثرة في أسرتك

يجد العديد من العائلات صعوبة بالغة في الاجتماع على مأدبة العشاء العائلية، لكن السيدات الناجحات يستبدلن هذا الخيار الصعب بالاجتماع مع أسرهن لتناول وجبة الإفطار مع التركيز على طرح كافة الموضوعات الهامة ومناقشتها بفعالية.

العمل من المنزل

لتحقيق التوازن المطلوب، لجأ بعض السيدات إلى إنجاز مهام عملهن من المنزل لتوفير مستلزمات عديدة كراتب مربية أو خادمة.

النوم وممارسة الرياضة

وجدت فاندركام أن كل السيدات الناجحات محل دراستها يحرصن على ممارسة الرياضة بانتظام مع الاهتمام أيضاً بأخذ قسط كافٍ من الراحة، حيث وجدت أنهن ينمن حوالي 54 ساعة أسبوعيا أي 8 ساعات يومياً أو أقل قليلاً.

انتقاء أفضل السبل لقضاء وقت الفراغ

عدم الإكثار من مشاهدة التلفاز وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء في أنشطة ترفيهية أفضل السبل لقضاء وقت الفراغ على حد قول فادركام.

الاستغلال الأمثل للوقت

تحرص السيدات الناجحات على استغلال أوقاتهن بشكل جيد، فعلى سبيل المثال تستغل إحداهن الدقائق التي تستغرقها رفقة أبنائها للوصول إلى السيارة في اللعب معهم عوضاً عن متابعة بريدها الإلكتروني، بينما تستغل أخرى وقوفها في أي طابور في إرسال كلمة حب وود لمن تريد.