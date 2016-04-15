أديداس:مجموعة جديدة من مواد بلاستيكية مجمعة من المحيطات

تعتزم شركة المنتجات الرياضية الألمانية "أديداس"، إطلاق مجموعة من الأحذية والملابس المصنوعة من النفايات البلاستيكية المجموعة من المحيطات، بحسب ما نقلت صحف محلية عن مسؤول في الشركة، الجمعة.

وقال المسؤول عن الشؤون الاجتماعية والبيئية في الشركة، فرانك هينكي: "الفكرة هي أن ننتج معدات مصنوعة من مواد معاد تدويرها، تكون بالنوعية نفسها للمنتجات المصنوعة من مواد جديدة".

كما ترغب "أديداس" أن تتعمق في هذه الاتجاه والتوصل إلى مواد يمكن إعادة تدويرها مرات غير محدودة.

وقال هينكي إن "الهدف هو أن نغلق هذه الحلقة على نفسها".