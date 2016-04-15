صور.. هل لديك الجرأة لأخذ "سيلفي" بهذا المكان؟

ستكون واقفاً تحت 250 طناً لو قررت التقاط صورة "سيلفي" أسفل صخرة بالهند تقف كأنها تتحدى الجاذبية، على ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعرف الصخرة غير القابلة للتحريك بـ"كريشنا بيتر بول" أو "فانياري كال" محلياً، أي صخرة إله السماء. وبقيت الصخرة على هذه الحال بزاوية 45 درجة لأكثر من 1300 سنة، بحسب الصحيفة، بينما يرى جيولوجيون أن التكوين الطبيعي وراء هذه الوضعية الغريبة الجاذبة للسياح الجريئين.

ورغم محاولات كثيرة لإزاحتها، فإن الصخرة الواقعة في منطقة ماهاباليبورام بقيت صامدة، وقد فشلت 7 فيلة ضخمة في تحريكها، بعد أن خشي سكان محليون من تدحرجها فوق قرية أسفل التلة التي تقع عليها.