للمرة الأولى.. طوارئ في السلفادور بسبب الجفاف

أعلنت السلفادور، الخميس، حالة طوارئ بسبب نقص المياه للمرة الأولى في تاريخها، مشيرة إلى تأثيرات تغير المناخ وظاهرة النينو.

وأبلغ رئيس السلفادور سانشيز سيرين مؤتمراً صحافياً أنه في الأعوام الأربعة الماضية انخفض تساقط الأمطار بشكل كبير في البلد الواقع في أميركا الوسطى، ووصلت مستويات الأنهار واحتياطيات المياه إلى حالة حرجة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نظم سكان في أحياء على مشارف العاصمة سان سلفادور احتجاجات على نقص المياه في مناطقهم.

وأعلنت دول في أرجاء أميركا الوسطى العام الماضي حالة تأهب في القطاع الزراعي بسبب جفاف حاد تضرر منه حوالي 1.6 مليون شخص في المنطقة، خصوصاً مزارعي البن والذرة والبقوليات.