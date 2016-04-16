شاهد أسداً يتجول في مدرسة أميركية

شق أسد جبلي طريقه إلى فناء مدرسة ثانوية في لوس أنجلوس، الجمعة، ما دفع الشرطة إلى إغلاق حرم المدرسة قبل السيطرة على الأسد بإطلاق مادة مسكنة عليه من مسافة قريبة.

وقال آندرو هوفان من إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا، إنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع في مدرسة جون إف كنيدي الثانوية، نقل الأسد الجبلي إلى موطن آمن في جبال سانتا سوزانا المجاورة.

وفي غضون ذلك، احتفل طلاب المدرسة والسكان برؤية المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبوا تغريدات على تويتر إثر السيطرة عليه.

وقال هوفان إن إدارة شرطة لوس أنجلوس بدأت أولا في تلقي بلاغات بشأن وجود هذا الحيوان في الحرم في الصباح، ثم أغلقت المدرسة قبل استدعاء الحراس.