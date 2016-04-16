فلوريدا.. نمر يقتل حارسة في حديقة حيوانات

قتل نمر من نوع نمور ماليزيا المهددة بالانقراض حارسته في حديقة حيوانات في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) عندما كانت في محبسه تستعد للتواصل مع الزوار، بحسب ما كشفت السلطات.

وأوضحت ناكي كارتر، الناطقة باسم المؤسسة لوكالة فرانس برس أن الضحية ستايسي كونوايز (38 عاما) كانت رئيسة حراس حديقة بالم بيتش للحيوانات.

وهاجم النمر ستايسي كونوايز التي بدأت عملها في الحديقة قبل ثلاث سنوات في منطقة يحظر دخول الزوار إليها تفصل بين الحيوانات والعاملين في الحديقة، بحسب ما كشفت قناة "دبليو بي بي اف" المحلية التابعة لـ"سي ان ان".

وتضم حديقة حيوانات بالم بيتش 700 حيوان، خصوصا من فلوريدا ومناطق أخرى من القارة الأميركية، فضلا عن أستراليا ومدغشقر، وهي تستقبل أكثر من 314 ألف زائر كل سنة.