بالفيديو.. أوباما يعلم كرة السلة لنجم اللعبة ستيفن كاري

أظهر مقطع فيديو قصير بثه البيت الأبيض الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وهو يعطي نصائح حول لعبة كرة السلة لنجم هذه اللعبة الأميركي ستيفن كاري، في مشهد طريف الهدف منه تشجيع الأميركيين على مساعدة الشباب من أبناء الأقليات على النجاح.

ويحمل هذا المقطع القصير رسالة صوتية تقول "ليس من الضروري أن تكون نجما في فريق "ان بي آيه" (دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة)، أو رئيسا للولايات المتحدة حتى تقوم بعمل بطولي مع أحد".

وترمي هذه الحملة الحكومية بشكل خاص إلى مكافحة الأمية والرسوب المدرسي. ويعتزم الرئيس الأميركي مواصلة العمل فيها حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.

وقال أوباما قبل نحو عام أن تساوي الفرص بين كل الأميركيين "سيبقى رسالتي، ليس أثناء وجودي في الرئاسة فقط، بل طول حياتي".

وأعرب الرئيس الأميركي عن أسفه لأن "بعض الجماعات ما زالت مهمشة، ونسبة البطالة تصل إلى 40 و50 و60% في بعض المناطق"، مشددا على ضرورة تقديم يد العون للشباب في هذه الجماعات والمناطق لتغيير الواقع.