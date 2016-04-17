تعرف على أسوأ 10 وظائف في أميركا

للعام الثالث على التوالي، تصدرت مهنة المراسل الصحافي قائمة موقع "كاريير كاست" لأسوأ 10 وظائف في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2016.

وقد تضمن الاستطلاع الـ28، 200 وظيفة تم تقييمها وفق 4 معايير هي البيئة وفق العوامل الطبيعية والنفسية، الدخل، المستقبل وحجم الإجهاد.

ومع الأخذ في الاعتبار متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً، مستوى الدخل، إمكانات النمو، معدلات البطالة، عوضاً عن عوامل أخرى كالسفر، المواعيد والتفاعل مع الجمهور، تربعت مهنة المراسل الصحافي على قمة أسوأ 10 وظائف في أميركا، كما كان لمهنة المذيع أيضاً نصيب من تلك الصدارة.

ورغم أن الوظيفتين كانتا تبدوان براقتين في يوم من الأيام، فإن هذه النظرة تغيرت بشكل جذري على مر السنين، حيث أكد المذيع السابق آن بالدوين رئيس شركة بالدوين للعلاقات العامة لـ"كاريير كاست" عن تجربته العملية مع الصحافة": "عندما يسألني الناس إذا كنت افتقد مهنتي السابقة.. يكون جوابي: أشعر كما لو أنني نجوت من سفينة تغرق".

وفيما يلي قائمة أسوأ 10 وظائف في أميركا وفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "تايم":

10 - رجال الإطفاء

متوسط الراتب: 45970 دولارا

توقعات النمو: 5%

9 - سائقو التاكسي

متوسط الراتب: 23210 دولارات

توقعات النمو: 13%

8 - مندوبو المبيعات

متوسط الراتب: 47890 دولارا

توقعات النمو: -3%

7 - مندوب المبيعات بالتجزئة

متوسط الراتب: 21670 دولارا

توقعات النمو: 7%

6 - عمال مكافحة الحشرات

متوسط الراتب: 30660 دولارا

توقعات النمو: -1%

5 - التجنيد العسكري

متوسط الراتب: 27936 دولارا

توقعات النمو: لا يوجد

4 - المسؤول عن تشغيل الأسطوانات الموسيقى في الراديو

متوسط الراتب: 29010 دولارا

توقعات النمو: -11%

3 - المذيع

متوسط الراتب: 37200 دولار

توقعات النمو: - 9%

2 - التحطيب

متوسط الراتب: 35160 دولارا

توقعات النمو: - 4%

1 - المراسل الصحافي

متوسط الراتب: 37200 دولار

توقعات النمو: - 9%