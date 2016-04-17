تعرف على أسوأ 10 وظائف في أميركا

للعام الثالث على التوالي، تصدرت مهنة المراسل الصحافي قائمة موقع "كاريير كاست" لأسوأ 10 وظائف في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2016.
وقد تضمن الاستطلاع الـ28، 200 وظيفة تم تقييمها وفق 4 معايير هي البيئة وفق العوامل الطبيعية والنفسية، الدخل، المستقبل وحجم الإجهاد.
ومع الأخذ في الاعتبار متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً، مستوى الدخل، إمكانات النمو، معدلات البطالة، عوضاً عن عوامل أخرى كالسفر، المواعيد والتفاعل مع الجمهور، تربعت مهنة المراسل الصحافي على قمة أسوأ 10 وظائف في أميركا، كما كان لمهنة المذيع أيضاً نصيب من تلك الصدارة.
ورغم أن الوظيفتين كانتا تبدوان براقتين في يوم من الأيام، فإن هذه النظرة تغيرت بشكل جذري على مر السنين، حيث أكد المذيع السابق آن بالدوين رئيس شركة بالدوين للعلاقات العامة لـ"كاريير كاست" عن تجربته العملية مع الصحافة": "عندما يسألني الناس إذا كنت افتقد مهنتي السابقة.. يكون جوابي: أشعر كما لو أنني نجوت من سفينة تغرق".
وفيما يلي قائمة أسوأ 10 وظائف في أميركا وفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "تايم":
10 - رجال الإطفاء
متوسط الراتب: 45970 دولارا
توقعات النمو: 5%
9 - سائقو التاكسي
متوسط الراتب: 23210 دولارات
توقعات النمو: 13%
8 - مندوبو المبيعات
متوسط الراتب: 47890 دولارا
توقعات النمو: -3%
7 - مندوب المبيعات بالتجزئة
متوسط الراتب: 21670 دولارا
توقعات النمو: 7%
6 - عمال مكافحة الحشرات
متوسط الراتب: 30660 دولارا
توقعات النمو: -1%
5 - التجنيد العسكري
متوسط الراتب: 27936 دولارا
توقعات النمو: لا يوجد
4 - المسؤول عن تشغيل الأسطوانات الموسيقى في الراديو
متوسط الراتب: 29010 دولارا
توقعات النمو: -11%
3 - المذيع
متوسط الراتب: 37200 دولار
توقعات النمو: - 9%
2 - التحطيب
متوسط الراتب: 35160 دولارا
توقعات النمو: - 4%
1 - المراسل الصحافي
متوسط الراتب: 37200 دولار
توقعات النمو: - 9%