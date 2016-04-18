الإمارات.. إصدار رخص قيادة للأطفال

أصدرت إدارة ترخيص الآليات في شرطة أبوظبي 1000 رخصة قيادة للأطفال من عمر 5 سنوات فأكثر، تتضمن مجموعة من الامتيازات لحامليها، وتوفر لهم الحماية من الاستغلال والمخاطر التي يتعرضون لها في حال تنقلهم مع أشخاص مجهولين.

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية التي أوردت الخبر، أن البطاقة تحمل على وجهها معلومات تعريفية عن الطفل، فيما يوضع على الوجه الخلفي صور الأشخاص الذين يسمح له بالتنقل معهم في المركبات، مثل أبويه وإخوته وسائق الحافلة المدرسية.

وأشارت الإدارة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور العربي الذي انطلق أمس إلى أن الرخصة يتم إصدارها بصورة فورية، وستجوب إدارة ترخيص الآليات فرق المدارس وروضات الأطفال لطباعة البطاقات، والتي ستصدر بلونين الأول وردي مخصص للإناث، والثاني أزرق مخصص للذكور.

ويتم ربط الرخص الخاصة بالأطفال مع الجهات المعنية بالطفل للاستفادة من امتيازات كالخصومات التي يمكن أن يحظوا بها في الأماكن المخصصة للألعاب.