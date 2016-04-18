بيتزا ومباراة وملابس تنكرية أوقعت أخطر مجرمي إيطاليا

أوقف زعيم في مافيا نابولي معروفة بـ "كامورا" كانت السلطات تبحث عنه منذ العام 2013 السبت، عندما كان يشاهد على التلفاز مباراة بين إنتر ميلان ونابولي، وذلك خلال عملية تنكر فيها رجال الشرطة بزي عمال تسليم البيتزا، بحسب ما كشفت الشرطة.

وأشادت الشرطة الإيطالية بهذه العملية التي سمحت بتوقيف "أحد أخطر مئة مجرم في إيطاليا" وهو روبيرتو مانغانييلو (35 عاما) زعيم إحدى العصابات التابعة لمافيا "كامورا" المتهم خصوصا بارتكاب جريمة قتل مزدوجة.

ويُتهم مانغانييلو بأنه قتل رجلين من عصابة منافسة في أكتوبر 2014 في جريمة أثارت أحد أعنف قضايا الانتقام بين العائلات التابعة للمافيا في حي سكامبيا في نابولي.

وهو أيضا متهم بحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية، والتواطؤ مع عصابة إجرامية منظمة، بحسب الشرطة.

وأوقف المتهم برفقة امرأة من نابولي في الثلاثين من العمر في مخبأ للعصابة في جنوب البلاد كان يدير منه صفقات الاتجار بالمخدرات وابتزاز الأموال.

وكان روبيرتو مانغانييلو يتابع المباراة التي فاز بها إنتر ميلان على ضيفه نابولي بنتيجة 2-صفر مع شريكته عندما وصل شرطيون إلى شقته بزي عمال تسليم البيتزا. ولم يكن مانغانييلو مسلحا ولم يبدِ أي مقاومة عند توقيفه.