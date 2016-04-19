بالصور.. شاهد معركة غير متوقعة بين الـ"كوبرا" والنسر

بعد أن أخفى النسر نفسه على أحد فروع الأشجار الكثيفة بأحد الغابات، مترقباً أي فريسة تظهر له في الأفق، لكي يتناول وجبة طعام لذيذة تسد جوعه، لمح النسر أفعى "كوبرا" بين الحشائش على الأرض، فظن الطائر الكبير أنه وجد غايته.. فإذا به يُصدم برد فعل الأفعى!

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، دارت القصة الطريفة التي سُجلت بالصور في أحد غابات البنغلور بالهند، حيث انتهت بصدمة كبيرة للنسر.

تم التقاط الصور عن طريق مصور هاوٍ يُدعى فيكرام راميش، فقد نجح في التقاط اللحظة التي بدأ النسر فيها بشن الهجوم على أفعى الـ"كوبرا"، فإذا بالأفعى تباغته وتشنّ هجوماً مضاداً، وترتفع في الهواء وهي تصدر فحيحا عاليا، مما اضطر النسر "المصدوم" إلى التراجع والهرب بين فروع الأشجار. وبحسب المصور، فقد استغرقت تلك المعركة، من ترقب وتحفز وهجوم وكر وفر، حوالي 10 دقائق.

ومن المعروف أن النسر عادة ما يتخذ من أفعى الـ"كوبرا" طعاماً لذيذا له، فهو دائماً يدخل المعارك المماثلة ويخرج منها منتصراً، مما أكسبه تسمية "ذبّاح الأفاعي". إلا أنه يبدو أن الآية انقلبت هذه المرة، و"انقلب السحر على الساحر"، وصدق المثل الشهير "تيجي تصيدها تصيدك".

والمعركة الأخيرة التي خرج منها النسر يجر ذيول الهزيمة كانت بالفعل لحظات نادرة وجب تسجيلها بالصور.