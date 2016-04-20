جنيفر أنستون.. أجمل النساء لعام 2016

منحت مجلة "بيبول" الممثلة الأميركية، جنيفر أنستون، لقب أجمل امرأة في عام 2016 اليوم الأربعاء بعد 12 عاما من حصولها على اللقب لأول مرة.

وقالت أنستون (47 عاما) إنها "سعدت جدا" بحصولها على اللقب مرة أخرى، ووصفت شعورها عندما تلقت النبأ، قائلة للمجلة: "أنا متأثرة لغاية، إنها لحظة انفعال تشبه لحظات المراهقة".

وكانت المجلة اختارت انستون، بطلة مسلسل "فريندز"، أجمل امرأة في عام 2004 عندما كان يجري عرض آخر فصول المسلسل الكوميدي الشهير.

وكان من بين أحدث الحاصلات على اللقب ساندرا بولوك وجنيفر لوبيز ولوبيتا نيونجو.

وقالت انستون، التي تزوجت العام الماضي زوجها الثاني الممثل جاستن ثيرو، إنها بدأت في الاعتناء بمظهرها في وقت مبكر من حياتها الفنية بعد أن أبلغها وكيل أعمال أنها لم تحصل على دور لأنها "ممتلئة القوام كثيرا".

وتمارس انستون الآن الرياضة على الأقل ستة أيام في الأسبوع، لكنها لا تعامل نفسها بدرجة الصرامة التي كانت تتبعها من قبل فيما يتعلق بالمأكولات التي تحبها.