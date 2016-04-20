حقيبة نظارات سببت تحطم طائرة أميركية

قال سلاح الجو الأميركي في تقرير إن وضع حقيبة نظارات للرؤية الليلية بشكل غير صحيح هو سبب تحطم طائرة نقل عسكرية أميركية في أفغانستان في أكتوبر الماضي وأدى إلى مقتل 14 شخصاً.

وكان متحدث باسم طالبان قال وقت الحادث إن مقاتلي الجماعة المتشددة هم الذين أسقطوا الطائرة، غير أن الجيش الأميركي قال حينئذ إنه لا يشتبه في أن تكون نيران معادية هي سبب الحادث.

وقال تقرير سلاح الجو الذي نشر الأسبوع الماضي إن الطيار اضطر إلى وضع حقيبة النظارات بشكل غير صحيح، كي يوفر مساحة عند تحميل الطائرة وتفريغها في مطار جلال آباد.

وأضاف التقرير أنه نظراً لأن الطيارين كانوا يطيرون ليلا فإنهم كانوا يضعون نظارات الرؤية الليلية، ولم يدرك أحد منهم وجود الحقيبة ويزيلها.

وأثناء إقلاع الطائرة ارتفعت بسرعة لكن مساعد الطيار أخطأ في تحديد سبب الخلل. وأدى هذا إلى تعطل الطائرة وسقوطها بعد 28 ثانية من إقلاعها.