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شاهد DNA.. أوباما يزور السعودية

المصدر: العربية.نت
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يتناول الإعلامي نديم قطيش في حلقة الأربعاء من برنامج DNA زيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى الرياض لعقد قمة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن ثم المشاركة في القمة الخليجية. ولفت قطيش إلى أن الزيارة تأتي في مرحلة معقدة من العلاقات الأميركية الخليجية، وتحديداً العلاقات الأميركية السعودية.

يشار إلى أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث" - القناة الشقيقة لـ"العربية"- وقناة "المستقبل" اللبنانية.

ويُعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

كلمات دالّة

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