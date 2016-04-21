بعد 4 سنوات.. صورة امرأة على "الدولار"

كشفت واشنطن، الأربعاء، عن خطتها لتغيير تصاميم بعض الأوراق النقدية من فئة 5 و10 و20 دولاراً، لتحمل صورة "إحدى المناضلات ضد العبودية" وهي هارييت تبمان، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ مئة عام.

وقال وزير الخزانة الأميركية، جاك لو، في رسالة وجهها إلى شعبه الأربعاء "يسعدني اليوم أن أعلن أنه للمرة الأولى منذ قرنٍ من الزمان، فإن واجهة عملتنا سيعرض عليها صورة امرأة هي هارييت تبمان، وذلك على ورقة 20 دولارا النقدية".

وتابع "لو" قائلاً "نتوقع أن التصميم النهائي للعملات الورقية من فئة 20 و10 و5 دولارات سيتم كشف النقاب عنها عام 2020 في الذكرى المئوية للتعديل التاسع عشر من الدستور والذي ضمن حق التصويت للنساء".

هذا وبحسب رسالة الوزير الأميركي، فإن "الوجه الآخر لورقة العشرين دولاراً سيحافظ على صورة البيت الأبيض، فيما أشار إلى أن ورقة 10 دولارات ستحتوي في أحد وجهيها على صورة تخلد ذكرى قياديات حركة تحرر المرأة في الولايات المتحدة، أثناء تظاهرهن أمام وزارة الخزانة الأميركية عام 1913، فيما ستحافظ واجهة الورقة النقدية الخلفية على صورة أول وزير للخزانة وهو أليكساندر هاملتون".

وبين "لو" أن ورقة 5 دولارات ستحتوي في واجهتها الأمامية على حدثين يتعلقان بحركة الحريات المدنية، وقعا قرب نصب الرئيس الأميركي الراحل أبراهام لينكولن، والذي قاد البلاد أيام الحرب الأهلية الأميركية وأصدر قانون إنهاء العبودية، فيما ستحافظ الواجهة الخلفية على وضعها باحتوائها صورة الرئيس نفسه.