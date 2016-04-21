مصر.. معاقبة موجهة لغة عربية ارتكبت أخطاء إملائية

عاقبت وزارة التعليم المصرية موجهة لغة عربية بسبب أخطاء إملائية لها وصفتها الوزارة بالفادحة.

وقرر عبدالحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس شرق العاصمة القاهرة، معاقبة موجهة لغة عربية، وتدعى "أ.ع"، بخصم قيمة 10 أيام من راتبها، وإحالتها للتحقيق بعد اكتشاف عدد كبير من الأخطاء الإملائية في بعض أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي، وتبين أن الموجهة هي من وضعت الأسئلة وكتبتها بأخطاء إملائية.

وقرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من التعليم الفني لاتخاذ إجراء حاسم ضد الموجهة نتيجة لما وصفه بالخطأ الفادح الذي ارتكبته، كما كلف بسرعة تصحيح الأخطاء للطلاب داخل اللجان.

وكانت ورقة الامتحان التي عرضت على الطلاب، الثلاثاء الماضي، وتضمنت في السؤال الثاني كلمتي: "التقس" و"السواريخ"، بدلا من الطقس والصواريخ، وكلمة "سحيح" بدلاً من صحيح.