من هي المشجعة صاحبة القبلة التي أثارت إعجاب المصريين؟

كانت تشجع فريقها النادي الأهلي المصري أمس الأربعاء في مباراته أمام" يانج أفريكانز التنزاني" في بطولة إفريقيا والتي انتهت بفوز عصيب للفريق المصري صعد به لدوري المجموعات في البطولة، والتقطت كاميرات التلفزيون قبلة لها كانت تلقيها دون أن يعرف أحد لمن توجهها، وعقب المباراة كانت الصورة والقبلة حديث الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجميع في البحث عن صاحبة الصورة والسؤال عن من هي؟

صاحبة القبلة هي ملكة جمال مصرية اسمها ماري منصور مشجعة للنادي الأهلي وعن القبلة قالت إنها كانت ترسل تحية للجمهور كله بطريقتها الخاصة، وكان التقاط الكاميرا لها صدفة مشيرة إلى أنها شاهدت نفسها في الكاميرا وهي تلقي تحيتها لجمهور الأهلي.

وتضيف أنها خريجة كلية التجارة جامعة الإسكندرية وتبلغ من العمر 24 عاما وكانت تلعب كرة السلة والسباحة وتمارس الصيد وتعشق متابعة كرة القدم وتشجع النادي الأهلي، مشيرة إلى أنها حريصة على التواجد في مدرجات برج العرب لمؤازرة الأهلي الذي يخوض الآن أغلب مبارياته على هذا الملعب.

وقالت إن أسرتها شجعتها منذ الصغر على تشجيع الأهلي والذهاب وراءه في المدرجات، موجهة الشكر لمن قام بتحيتها عقب القبلة التي ظهرت في التلفزيون وأثارت إعجاب الجماهير.

وتقول إنها تقوم بأعمال خيرية بعيدا عن تشجيع الأهلي، حيث تقوم بزيارة المستشفيات والملاجئ مع عائلتها، وتقوم حاليا بأعمال تطوعية في "مركز شباب كرموز" مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتعليمهم مبادئ ونظم الكشافة والحياة العامة.

وتضيف أنها مثلت مصر كثيرا في الخارج وكانت آخر مشاركة وتمثيل لها كان في برنامج "قوي قلبك" مع الفنانة داليا البحيري الذي تم تصويره في بودابست بالمجر.