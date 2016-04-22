أستراليا: العثور على سن ضخمة لحوت عاش قبل 5 ملايين سنة

عثر في شاطئ أسترالي على سن ضخمة لحوت عنبر عاش قبل خمسة ملايين سنة، في أول دليل على أن هذا النوع عاش خارج مياه القارة الأميركية.

وعثر على السن المتحجرة البالغ طولها ثلاثين سنتيمترا في شهر فبراير الماضي، في شاطئ بوماريس باي قرب ملبورن، وتبرع بها من عثر عليها إلى متحف فيكتوريا العلمي الذي كشف عن عمرها وأصلها، الخميس.

وهي سن لنوع مندثر من حيتان العنبر يطلق عليه اسم "ليفياتان ميلفيلي"، وفقا للمتحف، وكان طول هذه الحيتان يصل إلى 18 مترا، ووزنها إلى أربعين طنا.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن اريك فيتسجيرالد الباحث في المتحف، أن هذه السن تشكل المؤشر الوحيد على أن هذا النوع من حيتان العنبر عاش خارج مياه القارة الأميركية، إذ إن "كل المتحجرات التي عثر عليها قبل ذلك لهذه الحيتان كانت على السواحل الغربية لأميركا الشمالية والجنوبية".