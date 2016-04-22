رئيس بيلاروسيا يدعو للكف عن شرب الخمر

نصح الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاتشينكو مواطنيه باتباع نمط حياة صحي، داعياً إياهم خصوصا إلى التوقف عن شرب الكحول "ولكن ليس بشكل قاطع".

وقال لوكاتشينكو في خطابه "ينبغي على المواطنين ان يفكروا بصحتهم، وان يتبعوا نظاما صحيا، من الغذاء الجيد الى الكف عن التدخين والكحول".

لكنه اضاف "ولكن ليس بشكل قاطع بطبيعة الحال، ففي حال توقفنا عن الشرب سنصاب بمصائب اخرى"، دون أن يوضح ما هي هذه المصائب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها رئيس بيلاروسيا نصائح صحية لمواطنيه في خطابه السنوي، ففي خطاب العام 2014 نصحهم بالامتناع عن تناول اللحم والبطاطا قبل النوم، لتجنب مشكلات الهضم.

ونصح لوكاتشينكو، الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ العام 1994، بعدم الإكثار من أكل اللحم في الصيف، والتركيز على الألبان.

