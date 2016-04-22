رئيس وزراء كندا يلاكم في نيويورك

أظهر رئيس الوزراء الكندي، غاستين ترودو، مهاراته في السجال خارج حلبة السياسة، يوم الخميس، حيث ارتدى قفازي ملاكمة للمشاركة في مران خلال جولة في نيويورك.

وعاد ترودو مجددا لدائرة الضوء، التي صاحبت زيارته للبيت الأبيض وعلاقته المقربة من الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر الماضي، حيث ارتدى قميصا أحمر دون أكمام، ما أظهر وشما على كتفه لصورة غراب يرمز للسكان الأصليين لساحل شمال غرب أميركا الشمالية على المحيط الهادي.

وتدرب رئيس وزراء كندا على الملاكمة في صالة "جليسون" الرياضية ببروكلين التي اشتهرت بكون الملاكمين المشهورين محمد علي ومايك تايسون وجيك لاموتا من مرتاديها.

وقضى ترودو البالغ من العمر 44 عاما - والذي وُجهت له اتهامات خلال الحملات الانتخابية العام الماضي بكونه خفيف الوزن سياسيا - الغالبية العظمى من المران الذي استمر ساعة في نزال الملاكم المحترف يوري فورمان.

وقال فورمان بعد ذلك: "كان شيئا عظيما أن أدربه. إنه محبوب جدا ولديه الإمكانيات للتأثير على الناس في بلاده وحول العالم بشكل إيجابي جدا، وهو يتمتع بلكمة ثقيلة".

وكان ترودو في نيويورك قبل يوم من توقيع اتفاق باريس الدولي للحد من تغير المناخ اليوم الجمعة.