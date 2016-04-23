برصاصة في الرأس.. تصفية 8 أفراد من عائلة أميركية

قُتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة لدوافع لا تزال غامضة، إثر إطلاق الرصاص على رؤوسهم، وذلك في منطقة ريفية في شمال الولايات المتحدة على ما أعلنت السلطات.

وعثر على سبع جثث الجمعة في ثلاثة منازل على طول طريق، ومن ثم على جثة ثامنة في موقع رابع، على ما أوضح تشارلز ريدر شريف منطقة بايك في ولاية اوهايو. وكشف خلال مؤتمر صحافي أن "الجميع بالغون باستثناء قاصر واحد" يبلغ السادسة عشرة.

وأوضح ريدر أن عددا من الضحايا كانوا في أسرتهم عند وقوع المأساة. ونجا من الجريمة رضيعان أحدهما يبلغ أربعة أيام والثاني ستة أشهر فضلا عن طفل في الثالثة.

وقال المدعي العام في ولاية اوهايو مايك ديواين خلال المؤتمر الصحافي نفسه: "تمت تصفية كل ضحية بطلق ناري في الرأس".

وأضاف "تُظهر المعلومات الأولية أن أيا من الأشخاص لم يقدم على الانتحار. والشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة لا يزالون فارين".

وتابع الشريف: "لم نوقف أي شخص" من دون أن يتطرق الى الدوافع المحتملة للجريمة.

وتُسجل حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة لسهولة الحصول على أسلحة إذ إن حيازتها مسموحة بموجب الدستور.