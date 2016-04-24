بسبب الحر.. مذيع مصري يعلق على مباراة بالملابس الداخلية

بسبب درجة الحرارة الشديدة وعدم وجود جهاز تكييف داخل غرفة التعليق بالملعب، احتج معلق كروي مصري على ذلك بطريقة طريفة حيث قام بخلع قميصه واستمر في التعليق مرتدياً فانلته الداخلية، ونشر الصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدكتور علاء متولي، المعلق الكروي بالتليفزيون لـ"العربية.نت" إنه كان مكلفاً بالتعليق على مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري المصري أمس السبت باستاد جهاز الرياضة العسكري، وفور دخوله كابينة التعليق لاحظ ارتفاع درجات الحرارة، وبعد جلوسه بنحو ربع ساعة تصبب عرقاً غزيراً وشعر أنه يجلس في "حمام ساونا" ونتيجة لبدء المباراة وعدم إمكانية الخروج من الغرفة اضطر لخلع قميصه حتى يستطيع الجلوس وممارسة عمله.

وأضاف أن زملاءه بإذاعة "الشباب والرياضة"، ولأنهم يعلقون على المباراة بالصوت فقط، اضطروا لمغادرة غرفة الكابينة الخاصة بهم والمماثلة لكابينته وعلقوا على المباراة من جانب المدرجات، مضيفاً أن العميد خالد شحاته مدير إدارة الصيانة الكهربائية بالاستاد صعد إليه وشاهده على هذه الحالة ووعده بتركيب جهاز تكييف مستقبلا في الكابينة.

وأشار متولي، الحاصل على الدكتوراه في الإعلام الرياضي، أنه وضع الصورة على صفحته الشخصية بالـ"فيسبوك" كنوع من الاحتجاج على أمل أن تصل الرسالة، لكنه فوجئ بأحد المتابعين لصفحته يروج الصورة على نطاق واسع للتشهير به، كما فوجئ ببعض مقدمي البرامج الرياضية يتناولون الموضوع بطريقة ساخرة، وهو ما أحزنه وأغضبه وجعله يقوم بحذف الصورة خاصة أن التعليقات وردود الأفعال أغضبت أولاده وأسرته.