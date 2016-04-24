جائزة حمدان للتصوير تكشف عن الفائزين بميداليات التميّز

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 20 صورة سيتم تكريم أصحابها بمنحهم "ميداليات التميّز" التي تقدمها الجائزة عن الدورة الخامسة "السعادة" تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة، بالإضافة لإهدائهم الكتاب السنوي لنفس الدورة والذي يحوي الصور الفائزة والمرشحة، بالإضافة للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميّز المذكورة.

وعن هذا التكريم صرح الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، قائلاً: "هذه الميداليات بمثابة شهادة تقدير لهؤلاء المصورين الذين قدموا أعمالاً راقية استحقت الوصول للمراحل النهائية من التحكيم، لذا قرر مجلس أمناء الجائزة منحهم هذه الإشادة المستحقة بأعمالهم كنوع من التشجيع والاعتراف بالتنافسية العالية لأعمالهم المشاركة، حيث تم اختيار 5 أعمال عن كل محور من محاور الدورة الخامسة".

وذكر بن ثالث: "بما يخص معايير اختيار هذه الأعمال، فمراحل التحكيم المعروفة يغلب عليها منطق التقييم العقلي المعياري على حساب الانحياز العاطفي والجمالي المرتبط بالروح الفنية للعمل، لذا ارتأى مجلس أمناء الجائزة إضفاء بعض التوازن بين الجانب المنطقي الفني والعاطفة الفنية المنحازة لروعة التعبير الجمالي والنبض الحسي البديع لبعض الأعمال التي تستحق الإشادة والتنويه ويستحق أصحابها التكريم، لذا قام وفق هذا المعيار بانتقاء الأعمال المُكرَّمة".

الميداليات المُقدمة عبارة عن قطعة فنية مصقولة مطلية بالنيكل قطرها 15 سم وقد نُقش عليها اسم الجائزة باللغتين. الميدالية من تصميم الفنان الإماراتي مطر بن لاحج وصناعة "توماس فاتوريني" الشهيرة في المملكة المتحدة.

يذكر أن الدورة الخامسة من الجائزة والتي كانت تحت عنوان "السعادة" كرّمت فائزيها منتصف مارس الماضي خلال الحفل الختامي للدورة في المحور الرئيسي "السعادة"، إضافة إلى محاور الجائزة الأخرى "المحور العام، الأب والابن، الحياة البرية".