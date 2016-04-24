شاهد مياه نهر أسترالي وهي تشتعل بالنار

أشعل نائب أسترالي النار في نهر احتجاجاً على إلقاء نفايات الميثان الناجمة عن تقنية لاستخراج النفط والغاز تدعى "التصديع المائي"، في الأنهار والمجاري المائية، بحسب ما أظهر مقطع فيديو انتشر على صفحات الإنترنت، وتبث "العربية.نت" جزءاً منه.

واستخدم هذا النائب من حزب الخضر جيرمي بوكينغهام، "ولاعة" لإضرام النار في فقاعات من الميثان تحملها مياه نهر كوندامين في شرق كوينزلاند.

وقال النائب "أمر لا يصدق، النهر يشتعل".

وأضاف "إنه أكثر أمر مدهش أراه، إنها مأساة" بيئية، متهما شركات تستخرج النفط والغاز بواسطة تقنية التصديع المائي بأنها بالمسؤولة عن هذا التلوث.

وتعد أستراليا مصدراً كبيراً للغاز الطبيعي، وتثير تقنية التصديع المائي انتقادات حادة من جانب المدافعين عن البيئة.

وقال مسؤول في شركة "أوريجين إنيرجي" النفطية العاملة في المنطقة "نحن على اطلاع على المخاوف من ظواهر تعتري نهر كوندامين ولا سيما بعد نشر المقطع المصور الذي تظهر فيه فقاعات من غاز الميثان على سطح مياه النهر".

واضاف "نفهم أن هذا الأمر قد يثير القلق، لكنه لا يشكل أي خطر على البيئة أو السلامة العامة".

وبحسب الشركة، هذه الفقاعات قد تكون ناجمة عن أسباب طبيعية أو عن النشاط البشري.