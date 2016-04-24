صور فضائية تستعرض كوكبنا المذهل كما لم يُرَ من قبل

احتفلت وكالة الفضاء والملاحة الأميركية "ناسا" بيوم الأرض العالمي بعرض مجموعة جديدة من الصور عالية الدقة لكوكبنا المذهل، التقطت من محطة الفضاء الدولية من ارتفاع يزيد على 300 كلم، وظهرت جمالية الأرض كما لم تُرَ من قبل وكأنها بتضاريسها وظواهرها الكونية، لوحات فنية ملونة، لنرى عبرها بعضاً مما ينعم برؤيته رواد رحلات الاستكشاف الفضائية الدورية.

وتستثمر "ناسا" مليارات الدولارات في أحدث الابتكارات الأميركية لمواصلة رحلات الاستكشاف وتستعين بتقنيات أوروبية وأخرى يابانية منها كاميرات وعدسات "نيكون" فيما يتم نقل الطواقم الدولية لمحطة الفضاء الدولية عبر مركبات "سويوز" الفضائية الروسية والتي تصل تكلفة الكرسي الواحد على متنها إلى 76 مليون دولار.



