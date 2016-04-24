مراسم خاصة لحرق جثة "برينس" ومكان سري لحفظ رماده

أحرقت جثة برينس السبت خلال مراسم خاصة، فيما يحضر لمراسم عامة لكي يتمكن الجمهور من تكريم ذكرى الفنان الأميركي على ما قالت ناطقة باسمه.

وأوضحت آنا ميشام في بيان "أحيت مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين كان يحبهم كثيرا ذكرى برينس، وهم عائلته وأصدقاؤه وعازفوه خلال مراسم خاصة جميلة لوداعه بحب".

وأضافت "أحرقت جثة برينس" وسيبقى المكان الذي سيحفظ فيه رماده "سرا"، وجاء في البيان أن "إعلانا عن مراسم موسيقية سيحصل في وقت لاحق".

وأوضحت أن نتائج تشريح جثة برينس لتحديد سبب وفاته لن تعرف قبل 4 أسابيع على الأقل.

وعثر على جثة برينس 57 عاما الخميس في مقر إقامته في بايزلي بارك في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة.

وأثارت وفاة برينس الذي كان يعتبر من أكثر فناني جيله موهبة، صدمة كبيرة في العالم.